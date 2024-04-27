دولة في الاتحاد الأوروبي تسعى لتعويض إفريقيا عن العبودية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو، دي سوزا إن البرتغال تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت خلال حقبتي الاستعمار والعبودية عبر الأطلسي ويجب أن تقدم تعويضات عن أخطاء الماضي.

البرتغال تسعى لتعويض أفريقيا عن العبودية

أدلى ريبيلو دي سوزا بهذا التصريح في حفل عشاء مع مراسلين أجانب في البرتغال ، وفقا لمنافذ إخبارية متعددة.



"علينا أن ندفع التكاليف هل هناك أفعال لم يعاقب عليها حيث لم يتم القبض على المسؤولين عنها؟ هل هناك بضائع نهبت ولم تعاد؟ دعونا نرى كيف يمكننا إصلاح هذا»، قال ريبيلو دي سوسا.

تجارة الرقيق

يعتقد على نطاق واسع أن البرتغال كانت أول دولة أوروبية تلعب دورا مهما في تجارة الرقيق في القرن 15 ، وفقا للمؤرخين. جلبت الدولة الواقعة في جنوب أوروبا المزيد من الأفارقة المستعبدين عبر المحيط الأطلسي أكثر من أي بلد آخر خلال الحقبة الاستعمارية ما يقرب من نصف 12.5 مليون شخص تم ترحيلهم قسرا من وطنهم وجلبهم إلى الأمريكتين.

بين القرنين 15 و 19 يعتقد أن أكثر من مليوني أفريقي قد لقوا حتفهم في الرحلة إلى الأمريكتين ، حيث أجبر العبيد على العمل في المزارع.

لطالما طالبت الحكومات الأفريقية والكاريبية والنشطاء بتعويضات، مالية وأشكال أخرى من المساءلة عن العبودية والاستعمار في بلدانهم.

في العام الماضي، اقترح الرئيس البرتغالي أن تعتذر لشبونة رسميا عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر هجرة قسرية في التاريخ. ومع ذلك ، لم تصل البلاد إلى حد الاعتذار الكامل.

يوم الثلاثاء، أصر ريبيلو دي سوزا على أن مجرد الاعتذار عن أخطاء الماضي لا يكفي.

الاعتذار هو في بعض الأحيان أسهل شيء يمكن القيام به. أنت تعتذر ، أدر ظهرك ، وتنتهي المهمة لا، إنها تتحمل المسؤولية عن مستقبل ما فعلناه، الجيد والسيئ، في الماضي»، قال، وفقا لصحيفة البرتغال نيوز.

وأعلنت البرازيل، وهي مستعمرة برتغالية سابقة أرسل إليها معظم الأفارقة الذين يقدر عددهم بنحو 5.8 مليون أفريقي، عن خطط لتقديم التكنولوجيا والمساعدة الصناعية والزراعية كتعويضات للدول الأفريقية العام الماضي.