محافظ عكار طلب من رؤساء البلديات والاتحادات تنفيذ إجراءات تنظيم وجود النازح السوري

طلب محافظ ​عكار​ ​عماد اللبكي​، من رؤساء البلديّات والاتحادات، "عطفًا على تعاميمنا السّابقة ونظرًا للظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، لا سيّما أنّ محافظة عكار تشهد نزوحًا جديدًا من بعض المناطق اللّبنانيّة، ما يأتي:

1- إعادة العمل لتطبيق مضمون تعاميم وزير الدّاخليّة والبلديّات رقم 74 و42 /2023.

2- إجراء مسح فوري وعاجل لجميع السّوريّين وعائلاتهم القاطنين في النّطاق البلدي في كلّ بلدة، وتكوين قاعدة بيانات معتمدين برنامج ​الأمن العام​، وتحديث هذه المعلومات بشكل دوري.

3- التّشدّد في قمع جميع المخالفات والتعدّيات النّاتجة عن النّازح السّوري، على سبيل المثال لا الحصر: التجمّعات، إقامة خيم جديدة، استثمار محلّات تجاريّة، السيّارات والدرّاجات، سكن أكثر من عائلة في كلّ وحدة سكنيّة، مهلة لتسوية أوراقهم، إلخ...

4- على كلّ رئيس ضمن نطاقه وسندًا لقانون البلديّات لا سيّما المادة 74 منه، اتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة والشّرعيّة لتنظيم وجود النّازح السّوري.

5- التّنسيق وطلب المؤازرة من القوى الأمنيّة لتطبيق القرارات الصّادرة عن البلديّة، والإفادة فورًا عن أيّ تحرّكات وتجمّعات مشبوهة.

6- التّنسيق المستمر مع مكتب المحافظة، وإبلاغنا نسخةً عن جميع الإجراءات المتّخذة بشكل دوري لا سيّما "داتا" المعلومات".