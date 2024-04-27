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المقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس وغرب مستعمرة شوميرا

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تمركز لجنود وآليات العدو في منطقة شراب العسل شرقي خانيونس، برشقة صاروخية.

وقالت كتائب الشهيد أبو على في بيان لهم: إن الاستهداف رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم السبت 27-4-2024  تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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