المقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس وغرب مستعمرة شوميرا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تمركز لجنود وآليات العدو في منطقة شراب العسل شرقي خانيونس، برشقة صاروخية.
وقالت كتائب الشهيد أبو على في بيان لهم: إن الاستهداف رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، تموضعات مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم السبت 27-4-2024 تموضعات مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.