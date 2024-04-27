غارتان إسرائيليتان على بيت ليف وأطراف القوزح وقصف مدفعي استهدف بليدا وميس الجبل

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة القوزح في القطاع الغربي من جنوب لبنان. هذا، ونفّذ أيضًا غارة على بلدة بيت ليف، فيما تعرضت بليدا وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي.

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