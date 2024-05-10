يعقوبيان: توجّهت بسؤال للحكومة مع حمدان وياسين ومنيمنة حول حزمة المليار يورو الأوروبية للبنان

أعلنت النّائبة بولا يعقوبيان، "أنّني توجّهت بسؤال إلى الحكومة مع الزّملاء النّواب فراس حمدان، ياسين ياسين وابراهيم منيمنة، حول حزمة المليار يورو المقدّمة من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، لكشف حقيقتها ومعرفة تفاصيلها والشّروط المتعلّقة بها".
وتساءلت في تصريح، "هل هي هبة أو قرض؟ وماذا عن الأعباء والشّروط الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية مقابلها؟ وما مدى مراعاتها للأصول الدسّتوريّة والقانونيّة، في ظلّ الارتياب والغموض الّذي يحيط بهذه الحزمة؟"، مشيرةً إلى "علامات الاستفهام عن كونها رشوة مقابل بقاء النازحين السوريين في لبنان، الّتي لا بدّ من إيجاد أجوبة واضحة وصريحة عليها".
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