يعقوبيان: توجّهت بسؤال للحكومة مع حمدان وياسين ومنيمنة حول حزمة المليار يورو الأوروبية للبنان

أعلنت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، "أنّني توجّهت بسؤال إلى الحكومة مع الزّملاء النّواب فراس حمدان، ياسين ياسين وابراهيم منيمنة، حول حزمة المليار يورو المقدّمة من ​الاتحاد الأوروبي​ إلى ​لبنان​، لكشف حقيقتها ومعرفة تفاصيلها والشّروط المتعلّقة بها".

وتساءلت في تصريح، "هل هي هبة أو قرض؟ وماذا عن الأعباء والشّروط الملقاة على عاتق ​الدولة اللبنانية​ مقابلها؟ وما مدى مراعاتها للأصول الدسّتوريّة والقانونيّة، في ظلّ الارتياب والغموض الّذي يحيط بهذه الحزمة؟"، مشيرةً إلى "علامات الاستفهام عن كونها رشوة مقابل بقاء ​النازحين السوريين​ في لبنان، الّتي لا بدّ من إيجاد أجوبة واضحة وصريحة عليها".