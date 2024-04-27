سقوط 6 جرحى مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في صربين

نقلت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الاسلامية وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية ستة جرحى في صفوف المدنيين، أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة صربين في جنوب لبنان.

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