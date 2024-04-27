"المنار": ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة

أفادت قناة "المنار" عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة. وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة. وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في صربين يتكون من 3 طوابق ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

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