مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل أسرى في تل أبيب

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية، أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل. هذا، وأغلق عشرات المتظاهرين شارع أيالون في تل أبيب.

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