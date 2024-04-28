"معاريف": هناك اعتقاد بأن صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت وهاليفي مسألة وقت

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتانياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية". وكشف المصادر أن "نتانياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية"، مضيفة "ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتانياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي".

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