شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 35 طالبًا وطالبة من أبناء المملكة ينافسون بـ "آيسف" 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.
وسيقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري.
"موهبة" أشارت إلى أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري.
ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً.
وخضع الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في آيسف 2024 لسلسلة من التدريبات المكثفة على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء في التخصصات المختلفة، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة في المعرض.
كما تشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض "آيسف 2024" كراعٍ رئيسي، وتقدم جوائز خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات STEM. This is a Twitter Status | طلبة المملكة أثناء رحلتهم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. نطمح بتمثيل المملكة عالمياً عبر تحقيق العديد من الجوائز العالمية في المسابقة العلمية الأكبر This is a Twitter Status.
This is a Twitter Status |This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)
وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم. يذكر أن الطلبة السعوديين حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة.
وسيقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري.
مشاركة السعودية في آيسف 2024ويمثل المملكة 35 طالبًا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
"موهبة" أشارت إلى أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري.
ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً.
35 موهوباً وموهوبةًوفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.
وخضع الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في آيسف 2024 لسلسلة من التدريبات المكثفة على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء في التخصصات المختلفة، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة في المعرض.
كما تشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض "آيسف 2024" كراعٍ رئيسي، وتقدم جوائز خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات STEM. This is a Twitter Status | طلبة المملكة أثناء رحلتهم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. نطمح بتمثيل المملكة عالمياً عبر تحقيق العديد من الجوائز العالمية في المسابقة العلمية الأكبر This is a Twitter Status.
This is a Twitter Status |This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)
#فيديو_واس | طلبة المملكة أثناء رحلتهم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. نطمح بتمثيل المملكة عالمياً عبر تحقيق العديد من الجوائز العالمية في المسابقة العلمية الأكبر #آيسف_2024.— واس العلمي (@SPA_sci) May 10, 2024
#سعوديون_ينافسون_العالم |#واس_علمي pic.twitter.com/ZiK4yZXwMk
تأهيل ودعم الطلاب السعوديينوتتضمن منحاً دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك منحًا للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.
وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم. يذكر أن الطلبة السعوديين حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة.