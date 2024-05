شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 35 طالبًا وطالبة من أبناء المملكة ينافسون بـ "آيسف" 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة السعودية في آيسف 2024

35 موهوباً وموهوبةً

#فيديو_واس | طلبة المملكة أثناء رحلتهم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. نطمح بتمثيل المملكة عالمياً عبر تحقيق العديد من الجوائز العالمية في المسابقة العلمية الأكبر #آيسف_2024⁩.

⁧#سعوديون_ينافسون_العالم⁩ |#واس_علمي pic.twitter.com/ZiK4yZXwMk — واس العلمي (@SPA_sci) May 10, 2024

تأهيل ودعم الطلاب السعوديين

الدمام - شريف احمد - وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.وسيقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري.ويمثل المملكة 35 طالبًا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم."موهبة" أشارت إلى أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري.ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً.وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.وخضع الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في آيسف 2024 لسلسلة من التدريبات المكثفة على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء في التخصصات المختلفة، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة في المعرض.كما تشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض "آيسف 2024" كراعٍ رئيسي، وتقدم جوائز خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات STEM. This is a Twitter Status | طلبة المملكة أثناء رحلتهم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. نطمح بتمثيل المملكة عالمياً عبر تحقيق العديد من الجوائز العالمية في المسابقة العلمية الأكبر This is a Twitter Status⁩.⁧This is a Twitter Status⁩ |This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)وتتضمن منحاً دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك منحًا للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم. يذكر أن الطلبة السعوديين حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة.