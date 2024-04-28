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سحب ركامية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس في الامارات اليوم الأحد

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ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الاحد غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر.

رياح خفيفة مثيرة للغبار 
وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

 

الموج في الخليج العربي 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:01، والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة  20:31
وتابع المركز الوطني للأرصاد، يكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والجزر الأول عند الساعة 06:44.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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