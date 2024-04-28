طلبة الجامعات الأمريكية يواصلون مظاهراتهم ضد تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طلبة الجامعات الأمريكية

الخليج 365 ـ متابعات

يواصل طلبة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية اعتصاماتهم ومظاهراتهم السلمية لليوم العاشر على التوالي، داخل أسوار الجامعات بدعم من النشطاء من خارجها لتنفيذ مطالبهم بوقف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، وإعلان الجامعات إنهاء تعاونها مع إسرائيل بشكل فوري والشركات الداعمة لجيش الاحتلال.

وانضم طلبة من جامعات أخرى للحراك الذي انتشر في معظم الولايات المتحدة، لاسيما في جامعات ستانفورد، ونورث ايسترن، وجورج واشنطن، وبالتأكيد جامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، عبر نصب خيام جديدة وتنظيم فعاليات مصاحبة للمظاهرات والاحتجاجات، لحشد الدعم الطلابي لدعم المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد الطلبة على ضرورة الاستمرار في المظاهرات رغم الاعتقالات التعسفية والتضييق عليهم من الإدارات، للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في ظل صمت دولي على ما يحصل في فلسطين من جرائم يومية أدت لاستشهاد أكثر من 35 ألف مواطن، وإصابة عشرات الآلاف منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.