تأخير 70 رحلة في مطار "باييون" بسبب العواصف والأمطار الغزيرة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مطار باييون الدولي في قوانغتشو، جنوبي الصين، في بيان صحفي اليوم ، أن الأحوال الجوية السيئة التي ضربت المدينة أمس، أدت إلى تأخيرات واسعة النطاق في الرحلات الجوية.

وأشارت قناة الصين المركزية نقلاً عن إدارة المطار إلى أنه نتيجة لتذبذب الجهد الكهربائي في محطة الطاقة المجاورة للمطار، تعطل جزء من نظام الإضاءة بصورة مؤقتة في مبنى المسافرين رقم 2، ولكن ذلك لم يؤثر على استمرارية عمليات المطار.

وبحلول الساعة 11:11 مساء أمس السبت، شهد المطار تأخر أكثر من 70 رحلة لمدة تزيد عن ساعة بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، ما دفع المطار إلى تفعيل خطة الاستجابة الطارئة من المستوى الأصفر لمواجهة التأخيرات الكبيرة.

ويتوقع مرصد الأرصاد الجوية في المقاطعة أن تشهد المنطقة هطول أمطار متكررة على مدى الأيام الخمسة القادمة، مع احتمالية لتكون العواصف الرعدية والرياح الشديدة والبرد، بالإضافة إلى ظواهر جوية أخرى قوية.

