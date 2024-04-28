بري: الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين من وصول وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

ولفت بري في حديث تلفزيوني، الى انه "عندما سألت سيجورنيه عن سبب عدم ارسال الورقة الفرنسية، رد انها ستصلكم خلال ساعات واتفقنا أن ندرسها بمجرد وصولها". واوضح بان "سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات بل كررت على مسمعه أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".

وعن لقاء معراب، اوضح بري "ما عم بتدخل بهالأمور"، وعن مقاطعة الاشتراكي للقاء قال: "انا مع وليد جنبلاط ظالماً ام مظلوماً".