مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 16 آخرين في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي لمركز مطاي، وأسفر عن الحادث وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، مصرع "حسن سايح عبيد الله"، 80 عام، "جثة هامدة".

بينما أصيب كلا من: محمد سيد عامر، 25 سنة، السيد محروس السيد، 40 سنة، علاء عادل عبد العال، 29 سنة، دسوقي حسين علي، 70 سنة، مصطفى دسوقي حسين، 26 سنة، تميم ربيعي عبد الله، 44 سنة.

كما أصيب: أحمد محمود أحمد، 29 سنة، حمدي حسن سايح، 38 سنة، ريم محمود عبد المطلب، 34 سنة، حسن حمدي حسن، 9 سنوات.

كما أصيب: رنا حمدي حسن، 3 سنوات، أحمد حسين عبد الرازق، 27 سنة، حلا حمدي حسن، 7 سنوات، ماهر محمود محمد، 54 سنة، أحمد ربيعي سايح، 41 سنة، نوال محمد إبراهيم، 47 سنة.

وتبين أنهم مصابون جميعًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.