عقب تلويح ماكرون باستخدام النووي.. تقارير حول القدرات النووية الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة - عقب تجديد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تصريحات استعداده لـ"إطلاق نقاش" حول دفاع أوروبى يشمل أيضا السلاح النووى، تبرز أسئلة حول القدرات النووية الفرنسية.

وأعلن ماكرون خلال حوار مع شبان أوروبيين نشرته صحف مجموعة "إبرا": "أنا أؤيد إطلاق هذا النقاش الذى يجب أن يشمل بالتالى الدفاع المضاد للصواريخ، وعمليات إطلاق أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووى لدى الذين يملكونه، أو الذين لديهم سلاح نووى أمريكى على أراضيهم"، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأضاف الرئيس الفرنسى: "دعونا نضع كل شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقا بطريقة موثوق بها"، متابعا أن فرنسا ستحافظ على "خصوصيتها لكنها مستعدّة للمساهمة بشكل أكبر فى الدفاع عن الأراضى الأوروبية".

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أصبحت فرنسا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء التى لديها ردع نووى.

فما هى الإمكانيات النووية الفرنسية؟

تعتبر فرنسا ثالث قوة أسلحة نووية فى العالم يعزز أيضاً مكانتها كحارس نووى رئيسى ضمن هياكل الدفاع الأوروبية.

وتقول رابطة الحد من الأسلحة إنه وحتى يناير 2022، تحتفظ فرنسا بقوة نووية قوية تتألف من حوالى 290 رأساً حربيا، مما يظهر استقرار مخزونها السنوى، وفقا لخبراء.

وتدور استراتيجية فرنسا النووية حول بنيتين قوتين رئيسيتين، تتكونان من:

صواريخ بالستية تطلق من الغواصات (SLBMs).

صواريخ كروز المطلقة جوا(ALCMs).

وتضمن القوات البحرية الاستراتيجية(FOST)، التى تعمل من قاعدة إيل لونج، وجودا بحريا مستمرا مع أسطولها من الغواصات من فئة لو تريومفانت، كل واحدة قادرة على نشر 16 صاروخ بالستى SLBM.

وتكمل هذه القوة البحرية البعد الجوى الذى يديره سلاح الجو والفضاء الفرنسى والقوة الجوية النووية البحرية، مع طائرات رافال المجهزة بصواريخ كروز المتوسطة المدى ASMP-A.

وتملك القوات النووية الفرنسية خطة طموحة للتحديث، متضمنة فى قانون التخطيط العسكرى 2019-2025، الذى يخصص 37 مليار يورو لتحسين كل من القدرات النووية والتقليدية وتشمل هذه المبادرة:

تطوير وهو جيل جديد من الصواريخ النووية المطلقة جوا ASN4G والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الاختراق ضد دفاعات جوية متطورة.

تمتد جهود التحديث إلى سلسلة الصواريخ SLBM من طراز M51، التى شهدت تحديثات تدريجية من M51.1 إلى M51.2، وقريباً، M51.3. توفر كل نسخة مدى أكبر ودقة وتخفى أكثر، حيث تتميز M51.2 برأس حربى جديد، والذى يتميز بمردود يصل إلى 100 كيلوطن.