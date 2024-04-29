رئيس وزراء اسكتلندا يعلن استقالته

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن حمزة يوسف الاثنين استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية. وقال السياسي البالغ 39 عاما أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.

محمد يوسف

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