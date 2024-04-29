وزير الخارجية ونظيره العماني يستعرضان العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها.
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