البيت الأبيض معلقاً على احتجاجات الجامعات: من حقهم اتخاذ قرار بشأن وجود الشرطة

اشار البيت الأبيض تعليقا على الاحتجاجات التي تهز الجامعات الأميركية رفضاً لحرب غزة والتي تسببت في اعتقال المئات من المتظاهرين، الى أن من حق الجامعات والكليات اتخاذ قرار بشأن وجود الشرطة.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية، عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.

واوضحت إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.