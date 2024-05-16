الجيش الأميركي: دمرنا 4 أنظمة جوية و4 مسيّرات في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان، "أننا دمرنا 4 أنظمة جوية غير مأهولة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين (حركة أنصار الله) في اليمن".

ولفتت إلى "أننا دمرنا 4 مسيرات في منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، في البحرين الأحمر والعربي، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.