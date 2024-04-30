شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية: سياسة أمريكا الحقيرة لن تغير مسار حرب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت كوريا الشمالية أمس، الولايات المتحدة لإرسالها صواريخ تكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، مدعية أن واشنطن لا يمكنها تغيير مسار الحرب بمثل هذه السياسة الحقيرة.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت عددا كبيرا من منظومات الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) إلى أوكرانيا لاستخدامها داخل الأراضي الأوكرانية في أعقاب استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية ضد كييف، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأصدر مدير بإدارة الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانا يدين فيه واشنطن باعتبارها معرقلا للسلام وتؤدي إلى تفاقم الحرب بتزويدها أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.