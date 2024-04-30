العدل الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - علق هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي الأممية لحقوق الإنسان في جنيف، على اعتزام إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «نؤكد أن هناك محاسبة ستأتي ولن تكون بعيدة، قد تكون هناك مفاجآت في بعض القضايا، لكن حتى اللحظة المسار يمضي باتجاه المحاسبة للكيان الصهيوني ولهؤلاء المسئولين».

ونوه أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال حربها على غزة، معقبًا: «لا يمكن إغفال الملف، يجب أن يكون هناك من يدفع الثمن ممن قاموا بتلك الأعمال المشينة بحق الإنسانية».

ولفت إلى أن نتنياهو، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى يتدخل الأخير شخصيًا لمنع إصدار قرارات توقيفه ووزير الدفاع وزير العدل ورئيس الأركان.

وأضاف: «لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن تلك المكالمة تفضي إلى شيء، حتى الرئيس الأمريكي لن يستطيع إيقاف مسار العدالة الدولية، هناك دم وأشياء مشينة بحق الإنسانية».

وذكر أن «القرار محرج للإسرائيليين»، مشيرًا إلى أن «نتنياهو مرتبك جدًا ويحاول الضغط بكل الوسائل من خلال أمريكا وألمانيا وبريطانيا لوقف المسار إصدار قرارات توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية».

وصرح أن الجنائية الدولية قد تصدر قرارات بتوقيف بعض قادة حماس بسبب جريمة الخطف بعد 7 أكتوبر، خاصة أنها واردة ضمن العقوبات في اتفاقية جنيف الرابعة، مختتمًا: «المحكمة عادلة عليها أن تصدر أحكامًا على كل من اعتدى على القانون، القسم الأكبر سيكون للكيان الصهيوني، لكن حصة حماس محصورة في قضية خطف المدنيين بعد 7 أكتوبر».