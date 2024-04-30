مادورو ندد بقمع الشرطة الأميركية للجامعيين المتظاهرين ضد الإبادة في غزّة

ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بقمق قوات الشرطة الأميركية للشبان الجامعيين الذين يتظاهرون رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، داعياً الشباب حول العالم إلى "الخروج إلى الشوارع لإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد مادورو، أنه "يحترم شباب الولايات المتحدة بشكلٍ مطلق كونهم يستحقون الاحترام في كفاحهم من أجل السلام"، مندداً بوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لهم "بالنازيين".

وتصاعدت التوترات، أمس الإثنين، في جامعة كولومبيا في نيويورك بين المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية وإدارة الجامعة، ورفض طلاب إخلاء الخيم حيث يحتجون "إلا بالقوة" على الرغم من إنذار يهدّد بفصلهم في حال لم يتفرّقوا.

وتُعتبر جامعة كولومبيا في نيويورك نقطة انطلاق شرارة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قبل انتشارها على نطاق واسع في جامعات الولايات المتحدة.

وحضّت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق في بيان الطلاب المتظاهرين إلى إخلاء خيامهم بعد فشل مفاوضات بين المحتجين وإدارة الجامعة.