أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة، أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي جو بايدن، تناول آخر مستجدّات المفاوضات الجارية والجهود المصريّة للتّوصّل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف لإطلاق النّار وتبادل الرّهائن، كما تمّ التّشديد على خطورة التّصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينيّة، لما سيضيفه من أبعاد كارثيّة للأزمة الإنسانيّة المتفاقمة بالقطاع؛ فضلًا عن تأثيراته على أمن المنطقة واستقرارها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "السيسي أكّد ضرورة النّفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانيّة، مستعرضًا الجهود المصريّة المكثّفة في هذا الصّدد"، موضحًا أنّ "الرّئيسين أكّدا ضرورة العمل على منع توسّع دائرة الصّراع، وجدّدا تأكيد أهميّة حلّ الدّولتين، باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسّلام والاستقرار بالمنطقة".
وذكر فهمي أنّ "خلال الاتصال، تمّ أيضًا تأكيد الشّراكة الاستراتيجيّة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التّعاون الثّنائي على شتّى الأصعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن أكدا خطورة التصعيد العسكري في رفح وأهمية حل الدّولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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