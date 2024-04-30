الدفاع المدني: العثور على جثة الشاب السوري الثاني المفقود مقابل شاطئ الرملة البيضاء

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ تمكّنوا في هذه الأثناء، من العثور على جثّة الشّاب السّوري الثّاني مقابل شاطئ ​الرملة البيضاء​".

وأشارت إلى أنّ "عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل كانت قد بوشرت منذ يوم السّبت الماضي، بإشراف المدير العام للدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ ومتابعة حثيثة من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، حيث تضافرت جهود عناصر وحدة الإنقاذ البحري والمراكز البرّيّة المجاورة في الدّفاع المدني، بمؤازرة طوّافة تابعة للقوّات الجوّيّة في ​الجيش اللبناني​ وزوارق القوّات البحريّة".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "عمليّات البحث استمرّت على مدار ساعات اللّيل والنّهار، في محاولة للعثور على الشّابَين السّوريَّين اللذين فُقدا أثناء ممارسة رياضة السّباحة مقابل شاطئ الرّملة البيضاء. وتمّ العثور على جثة أحدهما مساء أمس، بالتّعاون مع صيّادي الأسماك، على بُعد كيلومتر ونصف الكيلومتر من الشّاطئ، فيما ظهرت الجثّة الثّانية عائمة على سطح المياه منذ دقائق"، موضحةً أنّ "العناصر عملوا على نقل الجثّة إلى مستشفى الزهراء، عقب حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

وأعلنت "انتهاء عمليّات البحث عن المفقودَين"، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى "التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة، واتخاذ أعلى تدابير الحيطة والحذر عند ارتياد الشّاطئ والأنهر والبحيرات في هذه الظّروف المناخيّة المتقلّبة".