وزير الأوقاف: مؤتمر للواعظات في مصر هو الأول من نوعه في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم عقد مؤتمر للواعظات هو الأول من نوعه في العالم، الأحد المقبل، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر، وهو أمر نفخر به.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر التحضيري لمؤتمر الواعظات، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم تقديم برامج "طريق السالكين" عبر إذاعة القرآن الكريم، والتي تهدف إلى بيان المنهج الإلهي للوصول الى مرضاة الله (عز وجل) والتقَرُّب إليه، و هو ما يحصل بطاعة الله (عَزَّ وجَلَّ) المطلقة، من خلال الامتثال لأوامر الحق سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه.

وأكد أن المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا، ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى جائزتين شرفيتين للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية ، وجائزتين شرفيتين للمشاركين في المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية، على أن تبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم بدءًا من يوم الأربعاء 22 من شهر شوال 1445 هــ الموافق الأول شهر مايو 2024م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا وتعاد قبل المغرب يوميًّا.