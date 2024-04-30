حجازي: مدارس التعليم الفني تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التعليم الفني تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد، مؤكدا أن هذه المدارس قادرة على التطوير المستمر وتقديم منتجات عالية الجودة بأيدي طلابها.

وأكد الوزير خلال افتتاحه المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع"، أن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية عنها، والتى تساهم فى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أن عدد المدارس المشاركة في المعرض ٣٨ مدرسة صناعي في عدد ١٨ تخصصا صناعيا، و٧ مدارس فندقية في عدد ٣ تخصصات، و٥ مدارس تجاري في عدد ٣ تخصصات، و٣ مدارس زراعية في عدد ٣ تخصصات، و٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و٣ مدارس تعليم مزدوج. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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