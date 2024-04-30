إستونيا تناقش تدخل روسيا في نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا- (د ب أ)

تعتزم إستونيا الانضمام لدول البلطيق ودول الشمال لمواجهة التدخل الروسي في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي " جي بي اس" في منطقة بحر البلطيق.

وكتب وزير خارجية إستونيا مارجوس تساخنا عبر منصة " أكس" مساء أمس الاثنين بعد إجراء مباحثات مع نظرائه من لاتفيا وليتوانيا وفنلندا والسويد " سوف نناقش المشكلة مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركاء الاتحاد الأوروبي".

وتتهم إستونيا روسيا بتكرار التدخل في إشارات " جي بي اس".

وقال تساختا لإذاعة إستونيا إن هذا كان " عملا متعمدا بصورة كاملة" تضر من خلاله روسيا بسلامة حركة الطيران الجوي، كما تنتهك القواعد الدولية.

وأدلى وزير الدفاع هانو بيفكور بتعليقات مماثلة.

ويستخدم الطيارون إشارات " جي بي اس" لتحديد موقع طيارتهم ومن أجل الملاحة.