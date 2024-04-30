حمل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال زيارته البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، ملف محافظة جبيل كسروان، الذي يعمل عليه منذ حوالى السنة، مطالبًا بـ"إصدار المراسيم التطبيقية".
وأكّد الراعي "دعمه الكامل لهذه الخطوة ولجهود نصار، لتبصر المراسيم التطبيقية النور".
وكان نصار قد تابع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل الملف، واضعًا إيّاه بأجواء لقائه بالراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نصار التقى الراعي وحمل اليه ملف محافظة جبيل كسروان مطالبًا بإصدار المراسيم التطبيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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