شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع 143 شخصًا خلال شهر بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف والفيضانات المصاحبة التي اجتاحت باكستان خلال شهر أبريل الحالي إلى 143 شخصاً، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن السلطات الباكستانية.

وأفادت الإحصائية أن إقليم "خيبر بختونخواه" كان الأكثر تضرراً بالأمطار حيث شهد مصرع 83، وفي إقليم البنجاب 21 شخصاً، كما لقي مصرع 21 شخصاً في إقليم بلوشستان، و14 شخصاً في إقليم كشمير الحرة، و4 أشخاص في إقليم السند. أمطار باكستان وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن كمية الأمطار التي تساقطت في شهر أبريل الحالي كانت ضعفي المعدل العام.

تجاوزت المستويات الطبيعية بنسبة 164% في أبريل، وهو أمر غير عادي.