السلطات الفرنسية أنقذت 66 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا

كشفت المديرية البحرية الفرنسية، أنّه تمّ "إبلاغ خدمات الطوارئ بأنّ قارب مهاجرين موجود قبالة ساحل دييب (Dieppe)"، مشيرةً إلى أنّ "بعدها، قدّم زورق آلي ساحلي تابع للدرك البحري المساعدة للقارب"، لافتةً إلى أنّ "الطاقم انتشل 66 شخصاً بينهم نساء وأطفال".

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية الثلثاء الماضي، إمكانية ترحيل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا تضمّ 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش بطريقة غير نظامية.

مع الإشارة إلى أنّ دييب ميناء عبّارات تابع للقناة الإنجليزية، وبلدة في قسم السين البحري في نورماندي شمال فرنسا.