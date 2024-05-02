"حماس" ثمّنت موقف رئيس كولومبيا: ندعو الدول كافة لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل

ثمّنت حركة "حماس"، عاليًا "موقف الرّئيس الكولومبي ​غوستافو بيترو​، الّذي أعلن قطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع الكيان الصّهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة الّتي يرتكبها جيش الاحتلال النّازي ضدّ شعبنا الفلسطيني في ​قطاع غزة​"، معتبرةً هذا الموقف "انتصارًا لتضحيات شعبنا ولقضيّته العادلة".

ودعت في بيان، دول أميركا الجنوبية والدّول كافّة إلى "قطع علاقاتها الدّبلوماسيّة بشكل كامل مع هذا الكيان الفاشي المارق، الّذي يواصل جرائمه بحقّ شعبنا، ويضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدّوليّة كافّة".

وكان قد أعلن بيترو أمس، أنّ بلاده ستقطع علاقاتها الدّبلوماسيّة مع إسرائيل الخميس، بسبب وجود رئيس وزراء يمارس الإبادة الجماعيّة"، مشدّدًا على أنّ العالم لا يمكنه قبول "إبادة جماعيّة وإبادة شعب بأكمله". ولفت إلى أنّه "إذا ماتت فلسطين، تموت الإنسانيّة".