الدفاع الروسية: إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ قمع محاولات من قبل نظام كييف لارتكاب عدد من الهجمات الإرهابيّة، باستخدام مسيّرات على أراضي روسيا".
وأوضحت في بيان، أنّ "وسائل الدّفاع الجوّي أسقطت 12 مسيّرة أوكرانيّة، 5 منها فوق مقاطعة بريانسك، واحدة فوق مقاطعة كورسك، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، 2 فوق روستوف و3 مسيّرات فوق كراسنودار".
وكانت قد أشارت الوزارة أمس، إلى أنّه "تمّ القضاء على 970 عسكريًّا وإسقاط 29 مسيّرة أطلقتها قوّات كييف على مختلف المحاور، خلال الـ24 ساعة الماضية".
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