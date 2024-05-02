بوشكيان حذر أصحاب المصانع من التهاون بموضوع التزام مواصفات السلامة العامة

حذّر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، أصحاب المصانع من "التهاون بموضوع التزام مواصفات السلامة العامة داخل ١لمصانع، حماية للعاملين ولتفادي حصول حوادث تلحق الضرر والخسارة".

ودعاهم الى "مراجعة المواصفات والشروط والمعايير الواردة في التراخيص الممنوحة لهم، كما مراجعة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بهذا الخصوص".

واعتبر بوشكيان انه "على الصناعي ان يكون رقيباً على مؤسسته، والمدافع الأول عنها، وهناك إجراءات عديدة عليه اتّخاذها لتجنّب المخاطر، أهمها اجراء ثلاثة أنواع تأمين، وتجهيز المصنع بالاطفائيات والمياه والمواد العازلة واخضاع العمال لدورات تدريبية منتظمة مع الدفاع المدني وأجهزة الاطفاء والصليب الأحمر".

واضاف :"نحن كوزارة نقوم بواجباتنا، ويقوم مهندسونا بالكشوفات الدورية. السلامة داخل المصانع واجبة لتأمين السلامة في البيئة الحاضنة والمواطنين".