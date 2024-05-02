بعد نفوق 23 رأس ماشية.. محافظ المنوفية يقدم 60 ألف جنيه دعما لفلاح احترقت حظيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، بصاحب حظيرة مواشي ببركة السبع المتضررة من حريق تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم يد العون من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وسلم محافظ المنوفية الأسرة مساعدة مالية عاجلة 60 ألف جنيه من المحافظة ورجال الأعمال، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

وكان حريقًا هائل نشب في حظيرة ماشية لأحد الفلاحين ببركة السبع يوم 18 أبريل الماضي، أسفر عن نفوق 22 رأس ماشية دفعة واحدة.