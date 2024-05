شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث عالمية.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا وانفجار لغمين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الكينية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها مناطق متفرقة في البلاد ‏منذ شهر مارس الماضي، إلى 188 قتيلًا، و125 مصابًا، وفقدان 90 آخرين، و165 ألف نازح.

وأوضحت الحكومة الكينية في بيان اليوم الخميس، أن الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع حالات الوفيات ‏والمصابين وعملية النزوح الجماعي.

إضافة إلى تدمير العديد من الطرقات ‏والجسور وغيرها من البنيات التحتية.

انفجار لغمين في باكستان

إصلاح النظام المالي الدولي

اجتماع مكافحة الفساد بإثيوبيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار لغمين أرضيين اليوم الخميس في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن اللغم الأول انفجر عند مرور شاحنة في منطقة دوكي بإقليم بلوشستان، وأن اللغم الثاني انفجر بينما كان مسؤولو مكافحة الإرهاب يفحصون موقع الانفجار الأول.وأضافت أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة ونقلت الضحايا إلى المستشفى.

ودعت باكستان إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي بشكل يسمح للبلدان منخفضة الدخل المعرضة لتأثيرات المناخ بتلقي المساعدة الكافية من الدول الغنية.وأوضحت أن الأولوية القصوى هي تعزيز التنمية بشكل أسرع وأكثر إنصافًا من خلال السعي للحصول على دعم عاجل للبلدان النامية، وإصلاح النظام المالي والتجاري والتكنولوجي الدولي غير المتكافئ للاستجابة لاحتياجات البلدان النامية.جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال حديثه في الدورة التاسعة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية.وأضاف وفقًا لبيان صدر في إسلام آباد اليوم الخميس، أن آلية الخبراء في مجلس حقوق الإنسان تزود بالخبرة الموضوعية بشأن الحق في التنمية في البحث عن أفضل الممارسات وتحديدها وتبادلها مع الدول الأعضاء، وتعزز إعمال الحق في التنمية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تتحمل مسؤولية جماعية لمواءمة السياسات الاقتصادية والإنمائية الدولية بطرق تساعد على إعمال الحق في التنمية، مشددًا على أهمية التعزيز المتوازن لجميع حقوق الإنسان.تستضيف العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الاجتماع العام السنوي الخامس عشر لرابطة ‏دول شرق إفريقيا لسلطات مكافحة الفساد تحت عنوان "التنسيق والتعاون في مكافحة الفساد"، ‏بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الرابطة.ويناقش المشاركون في الاجتماع سبل منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى ‏تعزيز الشراكة بين دول الأعضاء.