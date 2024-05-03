افادت صحيفة "الاخبار" بأن "الحكومة الفرنسية كلّفت مركز الأزمات والدعم وترسيخ الاستقرار" التابع لوزير الخارجية مباشرة بوضع خطة إجلاء للاستجابة للحالات الناجمة عن احتمال تطور المواجهة في الجنوب. وأعدّ المركز دراسة جاء فيها "أن عدد الرعايا الفرنسيين المُقيمين في لبنان يُقدّر بـ 25 ألفاً، من بينهم حوالي 1500 يقطنون في الجنوب". وأشار إلى "صعوبة أساسية تواجهها مثل هذه العملية، وتتمثّل في عدم إمكانية استخدام مطار دمشق كما حصل لدى إجلاء الرعايا عام 2006، ما يشكّل عائقاً إضافياً"، كما أن هناك "تعقيدات لوجستية وحاجة إلى تنسيق كبير مع السلطات القبرصية لتسهيل إجلاء الرعايا من لبنان إلى قبرص بحراً، ومن ثم إجلاؤهم من قبرص ضمن مُهلة لا تتجاوز الـ 48 ساعة وفق ما تشترط السلطات القبرصية".

كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: خطة لإجلاء 25 ألف فرنسي من لبنان في حال تطور المواجهة بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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