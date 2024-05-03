الارصاد الجوية: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان حتى يوم الاحد

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يكون الطقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا، ويقترب تدريجيا خلال الايام القادمة فيؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد ويستمر تأثيره حتى مساء الاثنين حيث ينحسر ويعود الطقس ربيعيا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع".

وحذّرت من "سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح (٤٠ كلم/س) و تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتلامس ال٦٥ كلم/س. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئياً بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة حيث تشتد احيانا لتلامس ال ٧٥ كلم/س في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".

وذكرت ان "طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد في الفترة الصباحية لتصل الى ما يقارب ٧٠كلم/س في المناطق الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة ابتداءَ من الظهر ثم تشتد غزارتها ليل الاحد / صباح الاثنين و تكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين ابتداءا من ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. والإثنين غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة و تكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج من ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من الفترة المسائية مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".