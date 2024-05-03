يعقوب: تم بيع الأمن الوطني بمليار يورو وهذا قبول ضمني ببقاء النازحين

اشار رئيس حركة "النهج "النائب السابق حسن يعقوب، الى انه "بكل وضوح تم بيع الأمن الوطني والإجتماعي فقط بمليار يورو. الوقاحة بهذه الرشوة أنها ستدفع خلال ثلاث سنوات حتى 2027، يعني قبول ضمني ببقاء النازحين".
وسأل يعقوب :"ألا يسمى هذا القبول بخيانة وطنية؟ هذا عيب وإهانة للشعب اللبناني"، معتبرا ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فرح بهذا المليار لانه دون شروط، وسيلقى مصير المليار وربع لحساب السحب الخاص الذي صرف وأديرت به مصالح تصريف الأعمال الطموح للبقاء ثلاث سنوات إضافية".
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