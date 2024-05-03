الوطن القطرية: نتانياهو يلعب بكل الأوراق محاولا إرضاء أقطاب اليمين وكسب ثقة الأميركيين

رأت صحيفة "الوطن" القطرية أن أن هناك تأثيرا مدمرا للحرب في غزة، والحاجة إلى ضمان خطوط إمداد موثوقة لتوفير المساعدات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في القطاع.

وأشارت إلى أن منظمات الإغاثة تواجه عددا من القيود المفروضة على الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفض المهمات المخطط لها، أو التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية على الطرق شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل، بضغط من اليمين المتطرف الذي يمثله، التهديد باقتحام رفح، في الوقت الذي اشترط عليه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن خلال زيارته القصيرة مؤخرا بالامتناع عن عملية رفح مرحليا.

ولفتت إلى أ، الواضح أن هذه الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل لا تؤثر إلا على نفسيات جمهورها وخصوصا عائلات المحتجزين التي تتوسل لإيقاف الحرب، كما أن نتانياهو يلعب بكل الأوراق محاولا إرضاء أقطاب اليمين وكسب ثقة الأميركيين إلا أنه لن يستطيع إرضاء غالبية الإسرائيليين لتنعكس حرب الأعصاب والنفسيات على الكيان الإسرائيلي.