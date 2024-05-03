الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول بجمهورية غامبيا أمس ، معالي وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك.

وتناول اللقاء القضايا المطروحة على القمة الإسلامية الخامسة عشرة، ومجالات التعاون والتشاور المستمرين بين الأمانة العامة والجمهورية الاسلامية الموريتانية بصفتها رئيسة الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ومراحل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية، كما هنأ معاليه موريتانيا على توليها رئاسة الاتحاد الافريقي.