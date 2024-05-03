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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول بجمهورية غامبيا أمس ، معالي وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك.

وتناول اللقاء القضايا المطروحة على القمة الإسلامية الخامسة عشرة، ومجالات التعاون والتشاور المستمرين بين الأمانة العامة والجمهورية الاسلامية الموريتانية بصفتها رئيسة الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ومراحل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية، كما هنأ معاليه موريتانيا على توليها رئاسة الاتحاد الافريقي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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