تونس تؤكد موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، موقف بلاده الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية وبتوصيف الوضع الراهن في غزة بحرب الإبادة الجماعية.

جاء ذلك -بحسب بيان يوم الخميس- خلال لقاء الوزير التونسي مع نائب وزير الخارجية الياباني فوكازاوا يويتشي -الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى تونس- حيث ناقشا وجهات النظر بشأن أهم القضايا الدولية الراهنة، ولا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة شرق آسيا.

وأشاد عمار بمستوى التعاون القائم مع اليابان وبجودة برامجه والدعم الياباني لمصلحة تونس، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بالشراكة التونسية اليابانية إلى مستوى العلاقات النوعية والمتميزة من خلال تطوير الاستثمارات اليابانية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مشددا على أهمية المشاورات والاتصالات المباشرة بين مسئولي البلدين.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عزم بلاده على تأمين مشاركة فاعلة في الاجتماعات التحضيرية لمسار الندوة الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9" والمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الياباني موقف بلاده الداعم للقرار الأممي بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية ودعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى دعم القرار الرامي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأشاد نائب وزير الخارجية الياباني بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم التعاون مع تونس ودعم مجهوداتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأعرب المسؤول الياباني عن تطلع بلاده إلى مشاركة فاعلة لتونس في الفعاليات القادمة باليابان، وخاصة الاجتماع الوزاري التحضيري لندوة "تيكاد 9" والمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.