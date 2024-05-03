سلطنة عُمان توقع 62 اتفاقية فـى قطاعات الأمن الغذائى والزراعى والصناعى والتجارى

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل حكومة سلطنة عُمان جهودها من أجل تنفيذ مستهدفات الرؤية المستقبلية عُمان 2040 فى جميع محاورها وآلياتها، وخاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى هذا الإطار، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى 62 اتفاقية انتفاع بقيمة إجمالية تجاوزت 12.5 مليون ريال عمانى، ضمن مؤتمر التطوير العقارى الثالث وأسبوع التصميم والبناء فى نسخته التاسعة عشرة وشملت الاتفاقيات قطاعات الأمن الغذائى والزراعى والصناعى والتجارى بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقع العقود عن وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى المهندس حمد بن على النزوانى وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى للإسكان، وبحضور المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدى وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.

مختبرات الأمن الغذائى

وتوزعت العقود الموقعة فى 7 عقود انتفاع لمشاريع زراعية من مخرجات مختبرات الأمن الغذائى بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 1.5 مليون ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 320 فداناً تضمنت محافظات الداخلية وظفار وجنوب الباطنة وتأتى هذه المشاريع لتعزيز الأمن الغذائى والمساهمة فى نمو القطاع الزراعى.

كما شمل التوقيع على 5 عقود انتفاع لمشاريع زراعية مسندة عبر منصة تطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.6 مليون ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 700 فدان، فى محافظات البريمى وظفار والظاهرة.

وفى الجوانب الإنشائية تم توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء مقر للجمعية الزراعية العمانية فى كل من محافظة البريمى والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تجاوزت 168 ألف متر مربع.

مشاريع زراعية وصناعية واستثمارية تنموية متنوعة

كما تم التوقيع على 28 عقد انتفاع لمشاريع زراعية فى مزارع نجد بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تجاوزت 5.6 مليون ريال عمانى، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 6400 فدان كما تم التوقيع مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ12 عقد انتفاع فى كل من محافظة جنوب الباطنة والداخلية بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 998 ألف ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 6 آلاف متر مربع، تركزت فى القطاع الصناعى والتجارى.

كما شمل التوقيع 6 عقود انتفاع لمشاريع اسثمارية تنموية متنوعة بلغت قيمتها الاستثمارية أكثر من1.7 مليون ريال عمانى على مساحة تجاوزت 533 ألف متر مربع، فى محافظة جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وظفار، وتمثلت المشاريع فى القطاع التجارى والزراعى والصناعى.

توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين

من جانبه، أوضح أحمد بن سعود الكيميانى، مدير عام الأراضى بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تأتى أهمية التوقيع ضمن خطط الوزارة لتوفير أراضى استثمارية مختلفة بهدف تعظيم العائد للأراضى الحكومية وكذلك المساهمة فى الاستدامة المالية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، بالإضافة المساهمة فى برامج تنمية المحافظات من خلال توفير أراضى خدمية مختلفة بمختلف الولايات، وكذلك توفير فرص عمل فى مجالات مختلفة للمواطنين كما أن العقود الاستثمارية فى المجال الزراعى بلغ عددها 45 ضمن مخرجات الأمن الغذائى منها 28 مشروعًا خصصت لزراعة القمح بهدف توفير الاكتفاء الذاتى من محصول القمح فى سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنشطة زراعية مختلفة فى مختلف المجالات وتوفير أراضٍ للجمعيات الزراعية.

وأشار إلى أن هناك خطة استثمارية يقدمها المستثمر بالنسبة لجميع المشروعات، أما المشروعات الزراعية فتتم متابعتها بالتشارك مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال فرق ولجان عمل مشتركة بين الوزارتين لتقيم تنفيذ المشروعات خلال أول سنتين من العقد.