رئيس مجلس النواب الأميركي: الجمهوريون يستعدون للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في حديث لموقع "أكسيوس"، أنّ "الجمهوريين يستعدون للضغط على الجامعات (الأميركية) بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين". ولفت إلى أنّه "يجب طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات"، موضحًا أنّه "يجب بحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات". ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد المحتجزين خلال الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأميركية -التي تشهد اعتصامات مستمرة- نحو 2200 طالب، وفق وسائل إعلام أميركية.

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