قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في بلدة برقا ولم يعد

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: فريد مخيبر جعجع (من مواليد عام 1939، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 3-5-2024 منزله الكائن في بلدة برقا/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه، علمًا بأنه يعاني من مرض الزهايمر.
وطلبت من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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