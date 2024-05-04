إيران تعتقل جماعة مسلحة معارضة

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وقال البيان الصادر عن العلاقات العامة لمقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة «إنه في عملية استخباراتية وعملياتية، تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين قدموا ودعموا العمليات الإرهابية الأخيرة في مدرسة راسك الدينية».
وأعلن البيان أن هؤلاء الاشخاص لعبوا دورا مركزيا في عمليتي جماعة «جيش الظلم» الإرهابية في 15 ديسمبر 2023 في مقر الشرطة وفي 4 أبريل الماضي بمدينة راسك».
وأضاف «هؤلاء الأشخاص كانوا مختبئين في مدرسة أنور الحرمين الدينية في هذه المدينة وبالتعاون مع أهالي المنطقة تم التعرف عليهم وإلقاء القبض عليهم».
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