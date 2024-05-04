«التعاون الإسلامي» تدعو العالم للاعتراف بفلسطين

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ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين»، معتبرة أن «هذه الخطوة المهمة تنسجم مع
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس».
وجددت المنظمة والتي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة دعوتها» كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، دعما للجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وانضمت جمهورية ترينيداد وتوباجو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد، أول أمس.
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