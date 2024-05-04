شكرا لقرائتكم خبر 28 عملية هدم تطال 33 منشأة بالضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول فلسطيني بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1242 اعتداء، خلال شهر أبريل الماضي»، مشيرا إلى أن «سلطات الاحتلال نفذت خلال الشهر الماضي 28 عملية هدم طالت 33 منشأة، بينها ثمانية منازل مأهولة، وثلاثة غير مأهولة .

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في تقرير الهيئة الشهري حول انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري»، أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» أمس، «إن عملية الهدم تركزت في محافظات القدس وطولكرم وأريحا والخليل، كما أخطرت بهدم 18 منزلا ومنشأة في محافظات: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل».

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت 895 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 347 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بـواقع 202 اعتداء، ومحافظة الخليل 188 اعتداء، ومحافظة رام الله 186 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 118 اعتداء، وفي محافظة رام الله 83 اعتداء، ومحافظة الخليل 34 اعتداء، اسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين».

وأوضح التقرير أن الشهر الماضي شهد «تصعيدا خطيرا في هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت الآمنين في 36 بلدة وقرية فلسطينية من الشمال إلى الجنوب، أسفرت عن إحراق 36 منزلا بشكل كلي و33 بشكل جزئي، وإحراق أكثر من 57 مركبة بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى دمار كبير بممتلكات ومنشآت المواطنين».

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 172 دونما من أراضي المواطنين في قرية عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، لتوسيع حدود مستوطنة «سيدي بار» المقامة على أراضي المواطنين في منطقة العقبان في بلدة التعامرة».

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن «سلطات الاحتلال تدرس 19 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة الغربية و القدس، وصادقت على سبعة منها، خمسة في القدس، إضافة إلى مخططين في الضفة وتحديدا لصالح مستوطنتي «كفار عتصيون» في محافظة بيت لحم، و»الكناة» في محافظة سلفيت»، كما أودعت «السلطات الإسرائيلية 12 مخططا منها خمسة في القدس وسبعة في محافظات الضفة، لبناء 2288 وحدة استعمارية جديدة، تستهدف 3036 دونما من أراضي المواطنين».

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1047 وحدة استيطانية في مستوطنة «القناة السفلى» بين أحياء بيت صفافا وصور باهر داخل القدس.