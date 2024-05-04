شكرا لقرائتكم خبر الأسد يتوعد بعملية محاسبة واسعة داخل حزب البعث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس على عملية المحاسبة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الأسد إشارته، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب المنعقد أمس في قصر المؤتمرات بدمشق، إلى النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الأيديولوجيا من جهة والقواعد الاقتصادية من جهة أخرى.

وتحدث الأسد ، الأمين العام للحزب عن»مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية كعصب رئيس للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب».

ووفق الوكالة، «يتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب، ويأتي هذا الاجتماع كمرحلة ثالثة استكمالا للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس الأسد، في اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد بداية العام، وتم التحضير لهذه المرحلة بانتخابات شفافة وعلنية على مستوى الشعب الحزبية أولا ومن ثم على مستوى الفروع الحزبية ثانيا.