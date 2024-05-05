بالصور.. نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة بكاتدرائية دمنهور



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

وقدمت نائب محافظ البحيرة، التهنئة للقمص تيمو ثاوس بشارة - نائباً عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس المدن الغربية، مؤكدة اعتزازها بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وتجعله دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام .

وقالت: "اليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء".

وفي كلمته نقل القمص تيمو ثاوس بشارة، شكر وتقدير نيافة الأنبا باخوميوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا أننا نسيج واحد نتشارك أعيادنا وأفراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.